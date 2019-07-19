На Украине проводят обыски в рамках расследования формулы "Роттердам+"

КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в офисе финансовой группы компаний, задействованной в реализации формулы "Роттердам плюс", сообщила в пятницу пресс-служба бюро.

"Детективы антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляют санкционированные обыски в офисе финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации так называемой формулы "Роттердам +", которая, в свою очередь, является предметом досудебного расследования детективов бюро", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

По данным бюро, обыски проходят в рамках уголовного дела по статье "Злоупотребление властью или служебным положением". В бюро напомнили, что ведомство расследует особенности внедрения и функционирования "Роттердам +" с марта 2017 года.

Финансовая группа ICU назвала обыски, проводимые антикоррупционным бюро, политическим давлением, так как фингруппа "ранее полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации в рамках уголовного дела". "Группа работает в штатном режиме, а текущий обыск расценивает не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст. Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными своими предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU", - говорится в заявлении группы в пятницу.

Также в группе заявили, что оказали "полное содействие правоохранителям, в очередной раз предоставив все затребованные документы".