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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Подольске будут производить пастилу и мармелад

Вчера, 14:13
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CC0 / Pixabay/ Silviarita / Конфеты
Конфеты
CC0 / Pixabay/ Silviarita /
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Завод по производству мармеладно-пастильной продукции построят в 2021 году в городском округе Подольск Московской области, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров в деревне Малое Брянцево в городском округе Подольск передан в аренду без проведения торгов компании "Верокко". Здесь планируется строительство комплекса по производству мармеладно-пастильной продукции", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.

Отмечается, что проектом планируется производство 1,2 тысячи тонн продукта в час. Общая сумма инвестиций – около 430 миллионов рублей. Планируется создать более 75 рабочих мест.
"Значительное развитие мармеладно-пастильной продукции в регионе позволит существенно заменить продукцию, импортируемую сегодня из Германии и Испании. Импортозамещение и инновационный подход к производству будет положительно влиять на ценообразование и доступность продукта для покупателя и обеспечит жителей Подмосковья кондитерскими изделиями собственного производства и высокого качества", - подчеркивается в пресс-релизе.
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