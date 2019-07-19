В Одессе задержали подозреваемого в организации убийства экс-мэра Тирасполя

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в Одессе подозреваемого в организации убийства экс-мэра Тирасполя, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

В конце мая в одном из сел Лиманского района Одесской области Украины было найдено тело мужчины со следами насилия. Личность погибшего была установлена, им оказался бывший мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.

"Сейчас организатор разбойного нападения и умышленного убийства арестован. Принимаются меры по задержанию других соучастников преступления", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, иностранец решил завладеть имуществом бывшего мэра, вместе с тремя сообщниками он проник в дом мужчины, они избили его и требовали деньги и ценности. Не получив желаемого, потерпевшего связали, после чего в багажнике его же машины вывезли в безлюдное место, где убили.