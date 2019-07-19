В Туле на десятилетнюю девочку упали футбольные ворота

ВОРОНЕЖ, 19 июл – РИА Новости. СК начал доследственную проверку по факту травмирования на спортивной площадке десятилетней девочки, на которую упали футбольные ворота, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"По предварительной информации, вечером 18 июля 2019 года в следственный отдел из полиции поступило сообщение о том, что 10-летняя девочка, находясь на спортивной площадке у дома 34 поселка Рассвет Ленинского района Тульской области, получила травмы в результате падения на нее футбольных ворот", - говорится в сообщении.

Как информирует издание "Тульские новости", девочка находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, перелом челюсти, ключицы и ребер. По словам издания, упавшие ворота не были закреплены должным образом, - "лишь только подперты камнями".