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РИА Новости

В Туле на десятилетнюю девочку упали футбольные ворота

Вчера, 13:49
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ВОРОНЕЖ, 19 июл – РИА Новости. СК начал доследственную проверку по факту травмирования на спортивной площадке десятилетней девочки, на которую упали футбольные ворота, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"По предварительной информации, вечером 18 июля 2019 года в следственный отдел из полиции поступило сообщение о том, что 10-летняя девочка, находясь на спортивной площадке у дома 34 поселка Рассвет Ленинского района Тульской области, получила травмы в результате падения на нее футбольных ворот", - говорится в сообщении.
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Как информирует издание "Тульские новости", девочка находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, перелом челюсти, ключицы и ребер. По словам издания, упавшие ворота не были закреплены должным образом, - "лишь только подперты камнями".
Следствие изъяло документацию на спортивную площадку, опросило очевидцев произошедшего и представителей администрации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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