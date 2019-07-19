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РИА Новости

Бурейская ГЭС проводит холостые сбросы воды из-за ожидаемых дождей

Вчера, 13:39
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бурейская ГЭС увеличивает расход воды через гидроузел в связи с прогнозируемым ухудшением гидрологической обстановки, сообщает пресс-служба станции.
По информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, приток воды в Бурейское водохранилище к 23 июля может вырасти из-за проливных дождей до 3000-5000 кубометров в секунду, отмечается в сообщении станции.
"Для поддержания противопаводковой емкости водохранилища, а также для пропуска паводковых вод открыты 3 затвора поверхностного эксплуатационного водосброса на 3 метра. Установленный режим работы станции не скажется на паводковой ситуации в бассейне реки Амур. Несмотря на временное увеличение расходов через гидроузел, водохранилище будет и далее ориентировано на сдерживание прибывающей воды", - говорится в пресс-релизе.
По данным на 19 июля, уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС находится на отметке 253,44 метра, а нормальный подпорный уровень ГЭС составляет 256 метров. Величина притока за прошедшие сутки составила 1830 кубометров в секунду.
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"Пропуск воды через водосбросы Бурейской ГЭС продлится до улучшения гидрологической обстановки. В случае ее изменения режим работы станции может быть оперативно изменен по решению Амурского бассейнового водного управления", - говорится в сообщении.
Устье Буреи расположено ниже по течению реки Амур в 270 километрах от Благовещенска. Сбросные расходы не влияют на гидрологический режим Амура в районе Благовещенска и оказывают незначительное влияние на уровень Амура от устья до Хабаровска.
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Бурейская ГЭСОбщество
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