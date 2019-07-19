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РИА Новости

В районе Пермского края сняли режим ЧС из-за улучшения ситуации с паводком

Вчера, 13:30
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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Власти Юрлинского района Пермского края сняли режим ЧС из-за улучшения ситуации с паводком и нормализации уровня воды в реке Лопва, сообщает министерство территориальной безопасности региона.
В период неблагоприятных погодных условий и превышения уровня воды в реках Юрлинского района со вторника был введен режим чрезвычайной ситуации. Тогда были частично подтоплены придомовые территории села Юрла, а также размыты дороги, связывающие пять населенных пунктов.
"В связи с улучшением паводковой ситуации и установлением нормального уровня воды в реке Лопва постановлением администрации Юрлинского района на данной территории отменен режим ЧС", - говорится в сообщении.
По данным министерства, после снятия режима ЧС специализированные службы приступили к проведению ремонтно-восстановительных работ. В настоящее время отремонтированы мосты через реку Таволожанка и через реку Андреевка, также восстановлено транспортное сообщение на автомобильных дорогах "Юм - Усть-Березовка" и "Мыс - Чус". В настоящее время продолжается ремонт моста через реку Сюзьва.
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"Комиссией по ЧС проводится обследование домов и придомовых территорий для оценки ущерба от паводка", - добавили в ведомстве.
По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, на 12.00 (10.00 мск) пятницы на территории Пермского края остаются подтопленными 44 придомовые территории, режим ЧС сохраняется в Гайнском районе: в поселке Сейва остаются подтопленными три придомовые территории с населением восемь человек, в поселке Сергеевский подтоплены 18 придомовых территорий с населением 61 человек, эвакуация населения не требуется. Также в районе размыты пять деревянных автомобильных мостов-настилов, два участка автомобильных дорог, в результате чего затруднен проезд легкового транспорта. По данным участкам возможен проезд грузовой техники высокой проходимости.
В МЧС также добавляют, что восемь придомовых территорий с населением 25 человек подтоплено в Кудымкарском городском округе, и 15 придомовых территорий с населением 42 человека подтоплено в Кудымкарском районе. Для ликвидации последствий ЧП задействованы силы и средства всех экстренных служб в количестве 63 единицы техники и 171 человек личного состава, в том числе восемь единиц техники и 26 человек от МЧС.
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