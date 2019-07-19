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РИА Новости

Еще сто детей из Иркутской области приехали на отдых в "Орленок"

Вчера, 13:22
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Вторая группа из 100 детей из Иркутской области приехала на отдых во всероссийский детский Центр "Орленок" в Краснодарском крае, всего в центре отдыхает уже 253 ребенка из зоны подтоплений, сообщает детский центр.
Отмечается, что в понедельник в "Орленок" заехали 153 ребенка из зон подтопления Иркутской области. В пятницу прибыли еще 100 детей.
"По поручению министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой во Всероссийский детский центр "Орлёнок" прибыли ещё 100 детей из зон подтопления Иркутской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что приехавшие дети станут участниками презентации событий смены и "огоньков знакомства". Ранее сообщалось, что в "Орленке" проходит самая масштабная за всю историю центра смена, участниками которой стали 4 тысячи детей из 22 стран мира.
"Дети, заехавшие в наш Центр 15 июля, успешно прошли адаптационный период и включились в образовательную тематическую программу "Мосты дружбы". Они активно занимаются спортом, творчеством, изучают традиции и культуру "Орлёнка", знакомятся с ребятами… из других стран и регионов России. С детьми работает команда профессиональных педагогов и специалистов. Психологическое состояние детей не вызывает тревоги", - приводятся в сообщении слова директора ВДЦ "Орлёнок" Александра Джеуса.
Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
По указанию президента РФ правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка в Иркутской области организует отдых для детей, пострадавших от наводнения. Предусмотрено 3099 путевок на основании поступивших от родителей заявлений. Ранее сообщалось, что в министерство соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области поступило 1395 заявлений об отказе родителей от направления их детей в санатории и лагеря.
Ребят принимают санаторно-оздоровительные комплексы и лагеря Иркутской области, Подмосковья, Крыма, Ставропольского края, Самарской и Новосибирской областей, других регионов, а также всероссийские детские центры, в том числе "Океан", "Смена", "Орленок".
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