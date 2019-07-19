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РИА Новости

Молодежь больше всех довольна ситуацией в своих регионах, показал опрос

Вчера, 13:17
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Молодых людей до 30 лет больше всего среди тех, кто доволен ситуацией в своих регионах, не удовлетворены положением дел, прежде всего, граждане в возрасте от 46 до 60 лет, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
В целом, по данным ФОМ, удовлетворены ситуацией в своем регионе 40% респондентов всех возрастов, недовольны - 53% россиян.
Среди тех, кто недоволен, большинство (58%) составляют люди в возрасте 46-60 лет. Одна из распространенных причин беспокойства - нехватка денег на еду (об этом заявили 65% тех, кто недоволен ситуацией в регионе). Чаще о недовольстве говорят жители Дальневосточного (73%) и Сибирского (66%) федеральных округов.
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Среди тех, кто доволен положением в своем регионе, 46% составляют люди 18-30 лет, большая их часть проживает в Москве (65%), Северо-Кавказском (51%) и Центральном (46%) федеральных округах. Более половины (54%) таких респондентов говорят, что им "хватает на автомобиль", 46% - что "хватает на бытовую технику, но не на машину".
По данным опроса, наибольшее беспокойство россиян в их регионе вызывают высокие цены на ЖКХ (46%), низкий уровень зарплат (42%), рост цен на товары и услуги (41%), низкий уровень пенсий, стипендий и пособий (34%). Среди наименее волнующих социальных и экономических проблем региона опрошенные отметили ситуацию в сфере образования (9%), экологическую ситуацию (9%), преступность (5%) и ситуацию с приезжими, мигрантами и конфликты на межнациональной почве (4%). И 2% всех опрошенных отметили, что в регионе нет таких проблем.
Опрос "ФОМнибус" 13–14 июля в 104 населенных пункта 53 субъектов РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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