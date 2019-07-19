Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T13:05Z
https://ria.ru/20190719/1556690899.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155601/49/1556014910_0:89:2721:1620_1036x0_80_0_0_7e14f762b6e147ddad684ebd76f15199.jpg
РИА Новости

В ДНР с начала года из-за обстрелов ВСУ произошло около 80 пожаров

Вчера, 13:05
155
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители Донецка возле дома после обстрела. 28 июня 2019
Жители Донецка возле дома после обстрела. 28 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жители Донецка возле дома после обстрела. 28 июня 2019. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Около 80 пожаров произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков с начала года, сообщили в пятницу РИА Новости в МЧС ДНР.
Ранее в ДНР заявляли, что украинские силовики при обстрелах ДНР используют зажигательные боеприпасы.
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
17 июля, 21:22
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
"С начала 2019 года ликвидировано 49 пожаров в результате попадания взрывоопасных предметов. Из них за два месяца - с 18 мая по 18 июля - ликвидировано 27 пожаров", - отметили в пресс-службе МЧС.
По данным ведомства, еще в 30 случаях сотрудники МЧС не могли приступить к тушению пожаров из-за продолжающихся боевых действий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
000001
Обсудить 0
Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Девушка с флагом Молдавии
Центризбирком Молдавии выбрал нового председателя
РИА
Новости
Свалка мусора
Отмена НДС для регоператоров снизит "мусорный" тариф, считают эксперты
Вид города Минска
Большинство россиян считают отношения Минска и Москвы хорошими
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
В ОБСЕ пообещали приложить все усилия для освобождения Вышинского
Лента
новостей
Стрельба в мечети в Новой Зеландии
Стрелок из Крайстчерча попросил перенести судебный процесс в другой город
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США надеются решить вопрос американской школы в Москве до сентября
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Понятия "независимый кандидат" нет в законодательстве, заявил замглавы ЦИК
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Москалькова: верующие чаще всего не согласны с электронной идентификацией
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
Врио курского губернатора стал первым кандидатом на пост главы региона
Петр Порошенко
Обыски в "Богдан Моторс" не связаны с Порошенко, заявили в его партии
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Польская Orlen направила России первые претензии из-за ЧП в "Дружбе"
Работа информационного центра ЦИК РФ
Регистрация кандидатов с некачественными документами-незаконна, заявил ЦИК
Сергиев Посад, Московская область
РПЦ: подмосковная скорая не испытывала затруднений из-за визита патриарха
Горы Тибета
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,6
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines
В результате ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево пострадали пять человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния