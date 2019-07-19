На северо-востоке Москвы дерево и мачта освещения упали на автомобиль

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дерево и мачта освещения упали на легковой автомобиль в пятницу днем на северо-востоке Москвы, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Накануне упавшее от сильного ветра дерево повредило пять автомобилей и газовую трубу на жилом доме №18 на улице Мантулинская в центре Москвы.

"Падение дерева и мачты освещения на автомобиль зафиксировано во дворе дома №12 на улице Лескова", - сказал собеседник агентства.