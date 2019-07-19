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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВ лагере Сирийских Беженцев "Заатари" на севере Иордании в провинции "Аль-Мафрак"
В лагере Сирийских Беженцев Заатари на севере Иордании в провинции Аль-Мафрак
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
В лагере Сирийских Беженцев "Заатари" на севере Иордании в провинции "Аль-Мафрак". Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 471 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 365 человек (женщин – 110, детей – 186), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 106 человек (женщин – 332, детей – 564)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились пять граждан Сирии.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Было разминировано 1,7 гектара территории, а также обнаружено и уничтожено 37 взрывоопасных предметов.
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