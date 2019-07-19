В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев

В лагере Сирийских Беженцев "Заатари" на севере Иордании в провинции "Аль-Мафрак". Архивное фото

В лагере Сирийских Беженцев "Заатари" на севере Иордании в провинции "Аль-Мафрак"

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 471 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 365 человек (женщин – 110, детей – 186), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 106 человек (женщин – 332, детей – 564)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились пять граждан Сирии.