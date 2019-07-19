В подмосковных лесах проведут "Антимусорный рейд"

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Операция "Антимусорный рейд" пройдет с 24 июля в лесах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.
"Мы проводим такие операции с 2017 года с привлечением как правоохранительных органов, администраций и заинтересованных ведомств, так и широкой общественности. В этом году запланировано более 500 патрулирований, которые пройдут на территории лесфонда в границах всех муниципальных образований Московской области", – цитирует пресс-служба слова главы ведомства Ивана Советникова.
Отмечается, что рейды проводятся для профилактики загрязнения лесов, а также для воспитания бережного отношения граждан к природе.