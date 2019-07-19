В подмосковных лесах проведут "Антимусорный рейд"

"Мы проводим такие операции с 2017 года с привлечением как правоохранительных органов, администраций и заинтересованных ведомств, так и широкой общественности. В этом году запланировано более 500 патрулирований, которые пройдут на территории лесфонда в границах всех муниципальных образований Московской области", – цитирует пресс-служба слова главы ведомства Ивана Советникова.