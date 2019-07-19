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РИА Новости

Зариф не знает о возможной реакции России на конфликт США и Ирана

Вчера, 12:25
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что не знает, каким образом Россия отреагирует на конфликт США и Ирана, если он произойдет.
На вопрос интервьюера, какие действия предпримет Россия в отношении Ирана, если начнется война, Зариф заявил, что это "непредсказуемо". При этом он заверил, что война это то, чего "нам всем нужно избегать", однако Иран не может "убежать" из своего собственного региона.
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"Мы считаем Россию важным партнером и важным соседом. У нас нет военного союза с Россией, но у нас хорошие отношения", - добавил Зариф в интервью изданию National Interest. Он отметил, что Иран не строит внешнюю политику, "основываясь на предположениях о чьей-либо помощи", имея в виду Россию. По его словам, Иран "научился полагаться на свои собственные ресурсы".
Зариф уточнил, что Иран "очень близок" к России и Китаю, однако обе страны принимают решения, "основываясь на интересах их собственной национальной безопасности", то же самое делает и Иран. По мнению государственного деятеля, во многих сферах национальные интересы стран "очень похожи".
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Вслед за этим произошел еще один инцидент - иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
Кроме того, в середине июля появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре иранского танкера. Иран эти утверждения отверг.
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Мохаммад Джавад ЗарифРоссияИранСША
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