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РИА Новости

СК проверит данные о жестоком обращении с ребенком в смоленском детсаду

Вчера, 12:23
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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. СК начал доследственную проверку по информации о жестоком обращении с полуторагодовалой девочкой в частном детском саду Смоленска, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
Информацию о случившемся со ссылкой на полученные из социальной сети данные опубликовало вечером в четверг интернет-издание Readovka67. Как сообщает СМИ, девочка спустя месяц посещения детского сада стала нервной, а утренние сборы оборачивались слезами. Увидев синяки на руках ребенка, мать пришла в детский сад, где увидела "плачущую дочь с соской во рту, от которой ее отучили еще в десять месяцев". На претензии матери, как информирует издание, директор сада ответила грубостью.
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"В СМИ со ссылкой на социальные сети появилась публикация о том, что в одном из частных детских садов, расположенных в городе Смоленске, работники осуществляют ненадлежащий уход за детьми, а также применяют к ним физическое насилие. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области начато проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СК.
Следователями будут проверены факты, изложенные в СМИ, и принято процессуальное решение.
За июль это уже второй скандал, связанный с работой детских садов в Смоленске. В начале месяца СК объявил о проверке условий содержания детей в детском саду "Лучик", где, по данным СМИ, по шесть месяцев не стирают белье, не убирают расположенные у игровой площадки мусорные баки, а завтрак готовит сторож.
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