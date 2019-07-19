СК проверит данные о жестоком обращении с ребенком в смоленском детсаду

ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. СК начал доследственную проверку по информации о жестоком обращении с полуторагодовалой девочкой в частном детском саду Смоленска, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Информацию о случившемся со ссылкой на полученные из социальной сети данные опубликовало вечером в четверг интернет-издание Readovka67 . Как сообщает СМИ, девочка спустя месяц посещения детского сада стала нервной, а утренние сборы оборачивались слезами. Увидев синяки на руках ребенка, мать пришла в детский сад, где увидела "плачущую дочь с соской во рту, от которой ее отучили еще в десять месяцев". На претензии матери, как информирует издание, директор сада ответила грубостью.

"В СМИ со ссылкой на социальные сети появилась публикация о том, что в одном из частных детских садов, расположенных в городе Смоленске, работники осуществляют ненадлежащий уход за детьми, а также применяют к ним физическое насилие. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области начато проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СК.

Следователями будут проверены факты, изложенные в СМИ, и принято процессуальное решение.