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РИА Новости

Юрист Портнов заявил, что ГПУ вызвала его на допрос с нарушением закона

Вчера, 12:20
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что Генеральная прокуратура с "грубым нарушением закона" вызывала его на допрос по делу "евромайдана", куда он сможет явиться на следующей неделе.
Ранее Генпрокуратура Украины уже вызывала Портнова на допрос по делу "евромайдана".
"Друзья, на сегодня меня с грубым нарушением закона, через сайт ГПУ вызвали на допрос по делу так называемого Майдана. Это дело, в рамках которого я уже трижды был у следователей и обвиняю там (экс-президента Украины Петра - ред.) Порошенко, (спикера парламента Андрея - ред.) Парубия, (Сергея - ред.) Пашинского и остальной ширпотреб в причастности к организациям массовых беспорядков, захватам зданий, провокаций, убийствам и сокрытию этих преступлений", - написал Портнов в пятницу на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что вызов на допрос - уже четвертый по его подсчетам, произошел без направления ему повестки, "сразу через СМИ". "В связи с тем, что на момент моего вызова в ГПУ меня уже два дня не было на Украине, я появлюсь на этом допросе на следующей неделе", - добавил юрист.
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Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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