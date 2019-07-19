Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения

ТУЛУН (Иркутская область), 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Иркутскую область, где встретился с пострадавшими от паводка.

В Тулуне он пообщался с местными жителями дважды: у здания пункта временного размещения и на пути следования кортежа. Президент обсудил вопросы выдачи жилищных сертификатов, восстановления документов, оценки размера ущерба и получения компенсаций.

Глава государства отметил, что важно найти баланс скорости и качества при строительстве жилья, чтобы новые дома потом "не развалились и не промерзли насквозь".

"А если то и другое несовместимы, тогда найти какое-то другое решение нужно", — добавил Путин.

По его словам, власти также постараются решить проблему тех людей, у которых паводок уничтожил дачные дома.

Позже в беседе с другими жителями Тулуна Путин отметил, что надо строго следить за расходованием средств, выделенных на ликвидацию последствий паводка. По его словам, этим займутся правоохранительные органы.

Он также опроверг слухи о том, что паводки стали следствием взрывных работ в регионе. Но в то же время президент признал, что наводнение было бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса, и пообещал продолжить борьбу с такими преступлениями.

В свою очередь, жители Тулуна пожаловались президенту на неразбериху с перечислением средств и неточность информации о пострадавших домах. Они спросили, как будет решаться проблема с возмещением утраченной собственности. Путин старался на месте разобраться с деталями и обещал исправить ряд спорных моментов.

Отдельное внимание Путин уделил вопросу гуманитарной помощи. Люди жаловались, что сейчас ее хранить попросту негде, а когда будут построены новые дома, помощь понадобится уже совсем другого рода.

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах, погибли 25 человек, 38 тысяч пострадали, семеро числятся пропавшими без вести.

В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушены 11 мостов, размыты 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.