Робер Лепаж: мой спектакль-сага родился из историй о Хиросиме

Всемирно известный канадский режиссер Робер Лепаж накануне мировой премьеры на Чеховском фестивале новой версии его знаменитого спектакля "Семь притоков реки Ота" — гигантского театрального путешествия через времена и пространства, дал эксклюзивное интервью РИА Новости, в котором рассказал, как зародилась идея такого проекта, какие события вошли в него, как создавалась эта семичасовая сага, а также сообщил о новом проекте, который будет ставить в Театре Наций в Москве. Беседовала Наталия Курова.

— Как вы отважились на создание такого сложнейшего театрального представления, охватывающего огромное временное пространство, множество событий и судеб людских. Как родилась идея такого проекта?

— В 1992 году я впервые посетил Японию и, воспользовавшись пребыванием в этой стране, побывал в Хиросиме. И именно там я столкнулся с хибакуся — так называют людей, которые выжили в той страшной катастрофе в Хиросиме. Человек, который пережил это, с которым я познакомился там, со временем стал театральным деятелем, открыл свою школу.

И он рассказал мне такую историю. Речь идет о девушке, которая была обезображена в результате атомной бомбардировки, и в доме, где она жила, были спрятаны все зеркала. Но однажды соседи нашли у нее под подушкой маленькое зеркальце и губную помаду. Она красила губы, но чтобы никто не заметил, потом стирала помаду и прятала свои "сокровища" под подушку.

И он сказал мне: "Война может изуродовать человека, исковеркать его жизнь, но женщина всегда останется женщиной".

— И именно эта история стала отправной точкой для создания вашего спектакля?

— Да, я очень вдохновился этой историей и понял, что на основе этой небольшой истории может родиться настоящая сага. Собрал вокруг себя своих артистов, и мы начали работать. Когда я приступаю к какому-то проекту, то совершенно не знаю, сколько он будет длиться – час, два, а то и семь. Всего в нашем спектакле мы рассказываем 50 историй. Там будут трагедии Хиросимы, Холокоста…

— Первую версию семичасовой саги вы создали в 1994 году, тогда прошло 50 лет со дня тех страшных событий?

— Да, мы начали эту историю, когда праздновали 50-летие со дня катастрофы. И я знаю, как она отозвалась во времени и пространстве и сколько оставила после себя незаживающих следов.

В следующем году мы будем отмечать 75-летие этой печальной даты. И наше возвращение к этому спектаклю связано, во-первых, с предложением Чеховского фестиваля — это наш совместный проект. И во-вторых, с Олимпийскими играми, которые пройдут в Японии. Нам кажется, что наш спектакль созвучен тому, что будет происходить там.

— Можно определить главную тему, пронизывающую весь спектакль "Семь притоков реки Ота", как память — память о тех событиях, которые имели такие страшные последствия.

— Можно сказать, что тема памяти, мемуаров уже стала для меня главенствующей, она меня преследует. Все дело в возрасте, конечно.

Вы знаете, я люблю работать с молодыми артистами. Но какие-то вещи, которые для меня настолько очевидны, они сидят в культурном коде, им просто не знакомы. И я вижу, что эти молодые люди вообще не понимают, о чем я говорю. Театральное искусство, я думаю, как раз призвано для того, чтобы память сохранялась, эта миссия возложена в большей степени именно на театр.

— Как новая версия спектакля отличается от первой – по объему и по количеству участников?

— Вначале в спектакле участвовало только семь артистов. Тогда нам казалось, что это грандиозная эпопея, но, в сущности, она таковой еще не была. Сейчас актерский ансамбль уже состоит из девяти актеров. Артисты любят такие саги, потому что это дает им возможность какое-то время поиграть, потом отдохнуть, а потом сделать что-то совсем другое.

В создании спектакля участвовала большая постановочная часть — тех, кто занимался музыкой, сценографией, светом, костюмами, реквизитом, видеорядом. И 13 авторов вместе со мной работали над текстом.

— Если позволите, хочу спросить о новом проекте "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова, который вы планируете реализовать в Москве в театре Наций. Я слышала, что вы уже даже начали подготовительную работу?

— Да, это правда, начали. В сентябре прошли первые читки, а сейчас в Москве у нас был так называемый застольный период. Но я не хочу давать слишком много информации, поскольку этот проект рассчитан на долгий период.

— А когда вы планируете выпустить спектакль? Возможно, уже известна дата премьеры?

— Премьера запланирована на 2020 год. То есть через сезон. И мы очень надеемся, что она состоится. Принцип работы тот же, что и на спектакле "Гамлет& Коллаж", который я ставил тоже в Театре Наций с Евгением Мироновым. Какое-то время мы поработаем в Москве, а потом артисты приедут ко мне в Квебек.

— Уже сформирован актерский состав и названы исполнители главных ролей?

— Да, уже отобраны 13 артистов, в числе которых и Евгений Миронов, но они пока не знают, что будут делать. Каждый из них будет играть несколько ролей, как было и в "Гамлете". И эта работа, где артист имеет возможность выйти в разных ролях, будет для них, безусловно, вдохновляющей.

— А для вас? Вы рады новой встрече с театром и артистами, которых вы уже знаете в работе?