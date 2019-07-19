Московские власти рассказали, что нужно делать при встрече с лосем

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. При встрече с лосем в черте города не стоит подходить к нему близко и следует сразу обратиться на горячую линию департамента природопользования Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось видео с лосем. Очевидцы писали, что видели парнокопытное животное недалеко от станции метро "Выхино".

"Не подходить близко. Если встретили в черте городской застройки – сообщить на горячую линию", - сказали в департаменте.