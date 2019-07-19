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РИА Новости

Московские власти рассказали, что нужно делать при встрече с лосем

Вчера, 11:55
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CC0 / skeeze / Лось
Лось
CC0 / skeeze /
Лось. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. При встрече с лосем в черте города не стоит подходить к нему близко и следует сразу обратиться на горячую линию департамента природопользования Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в социальных сетях появилось видео с лосем. Очевидцы писали, что видели парнокопытное животное недалеко от станции метро "Выхино".
"Не подходить близко. Если встретили в черте городской застройки – сообщить на горячую линию", - сказали в департаменте.
Ранее в интервью РИА Новости руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский пояснил, что миграция более южных видов животных в город в Москве связано с потеплением климата.
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