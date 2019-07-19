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РИА Новости

Лидер оппозиционной "Победившей Грузии" заявил о правах на "Рустави 2"

Вчера, 11:45
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© Фото : United States Department of DefenseЭкс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили
© Фото : United States Department of Defense
ТБИЛИСИ, 19 июл - РИА Новости. Экс-министр обороны Грузии, лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили сразу после смены владельцев "Рустави 2" объявил о своих правах на этот телеканал, его представитель внес соответствующий иск в Тбилисский городской суд, передает агентство Sputnik Грузия.
Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Ранее в четверг ЕСПЧ признал необоснованными все жалобы "Рустави 2" на возвращение телекомпании Халваши. Позже гражданский реестр зарегистрировал Халваши как владельца 60% акций телекомпании, 40% оформлены на его компанию "Панорама", так же назначен новый директор телекомпании - адвокат Халваши Паата Салия.
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"Иск в суд внес один из соучредителей "Победившей Грузии", юрист Гия Зоделашвили. По его словам, есть документ от 2010 года, согласно которому Халваши был номинированным лицом Окруашвили, владеющим правом собственности на телекомпанию. Согласно условиям договора, в случае его нарушения, Халваши должен выплатить Окруашвили 7 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
По данным Sputnik, новый генеральный директор "Рустави 2", адвокат Халваши Селия, назвал этот документ подделкой.
"Мы обратились в суд с просьбой о том, чтобы, пока закончится эта тяжба, которая начата иском Ираклия Окруашвили, были приняты меры по обеспечению в виде запрета на продажу ("Рустави 2" – ред.)", - приводит агентство слова Зоделашвили, он заявил об этом в фойе суда.
Как отмечает Sputnik, юрист также рассказал о договоре, по его словам, заключенном в в Берлине в 2010 году. "Этим документом подтверждается то, что Ираклий Окруашвили приобрел долю "Рустави 2" от имени Кибара Халваши. Это подтверждает Кибар Халваши, что право на долю есть у Ираклия Окруашвили, а не у него. Вместе с тем, он подтверждает то, что у него не было полномочий без согласования с Ираклием Окруашвили осуществлять какую-либо деятельность в связи с "Рустави 2", и в случае нарушения этого условия, он был обязан выплатить Окруашвили 7 миллионов американских долларов в виде штрафа", - сказал Зоделашвили.
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Рустави 2Ираклий ОкруашвилиГрузияВ мире
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