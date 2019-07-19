Лидер оппозиционной "Победившей Грузии" заявил о правах на "Рустави 2"

ТБИЛИСИ, 19 июл - РИА Новости. Экс-министр обороны Грузии, лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили сразу после смены владельцев "Рустави 2" объявил о своих правах на этот телеканал, его представитель внес соответствующий иск в Тбилисский городской суд, передает агентство Экс-министр обороны Грузии, лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили сразу после смены владельцев "Рустави 2" объявил о своих правах на этот телеканал, его представитель внес соответствующий иск в Тбилисский городской суд, передает агентство Sputnik Грузия

Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Ранее в четверг ЕСПЧ признал необоснованными все жалобы "Рустави 2" на возвращение телекомпании Халваши. Позже гражданский реестр зарегистрировал Халваши как владельца 60% акций телекомпании, 40% оформлены на его компанию "Панорама", так же назначен новый директор телекомпании - адвокат Халваши Паата Салия.

"Иск в суд внес один из соучредителей "Победившей Грузии", юрист Гия Зоделашвили. По его словам, есть документ от 2010 года, согласно которому Халваши был номинированным лицом Окруашвили, владеющим правом собственности на телекомпанию. Согласно условиям договора, в случае его нарушения, Халваши должен выплатить Окруашвили 7 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

По данным Sputnik , новый генеральный директор "Рустави 2", адвокат Халваши Селия, назвал этот документ подделкой.

"Мы обратились в суд с просьбой о том, чтобы, пока закончится эта тяжба, которая начата иском Ираклия Окруашвили, были приняты меры по обеспечению в виде запрета на продажу ("Рустави 2" – ред.)", - приводит агентство слова Зоделашвили, он заявил об этом в фойе суда.