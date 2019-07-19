Патрушев заявил о нарушениях экологического законодательства в СЗФО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Обстановка в сфере обращения с отходами на Северо-Западе России остается сложной, речь идет о массовых нарушениях экологического законодательства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая в пятницу в Санкт-Петербурге на совещании по вопросам безопасности в СЗФО, Патрушев рассказал о выполнении решений аналогичного совещания, прошедшего в сентябре прошлого года в Нарьян-Маре. Тогда одной из основных тем были вопросы экологической безопасности.

"В прошлом году нами были подготовлены рекомендации по дополнительным мерам, направленным на обеспечение экологической безопасности и декриминализации сферы обращения с отходами потребления в субъектах федерации округа", - отметил Патрушев.

"Вместе с тем, обстановка в области обращения с отходами в округе пока остается сложной", - констатировал секретарь СБ. "Так, только в прошлом году Росфинмониторингом выявлено более 1,5 тысяч подозрительных финансовых операций со стороны организаций, осуществляющих сбор и утилизацию отходов. Общая их сумма составила почти 420 миллионов рублей", - сказал Патрушев.

По его словам, по линии Росприроднадзора за нарушения правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами привлечено к административной ответственности 77 юридических и 50 должностных лиц, почти 6,5 тысяч представлений об устранении нарушений санитарных норм при обращении с отходами вынесено Роспотребнадзором.

"Такая ситуация с массовыми нарушениями экологического законодательства вызывает справедливые требования жителей округа по наведению порядка", - резюмировал Патрушев.

Он попросил руководителей регионов, входящих в СЗФО, совместно с федеральными ведомствами "усилить работу по охране окружающей среды, продолжить ликвидацию накопленного экологического вреда и мест несанкционированного размещения отходов".