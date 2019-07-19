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РИА Новости

Патрушев заявил о нарушениях экологического законодательства в СЗФО

Вчера, 11:43
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Обстановка в сфере обращения с отходами на Северо-Западе России остается сложной, речь идет о массовых нарушениях экологического законодательства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Выступая в пятницу в Санкт-Петербурге на совещании по вопросам безопасности в СЗФО, Патрушев рассказал о выполнении решений аналогичного совещания, прошедшего в сентябре прошлого года в Нарьян-Маре. Тогда одной из основных тем были вопросы экологической безопасности.
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"В прошлом году нами были подготовлены рекомендации по дополнительным мерам, направленным на обеспечение экологической безопасности и декриминализации сферы обращения с отходами потребления в субъектах федерации округа", - отметил Патрушев.
"Вместе с тем, обстановка в области обращения с отходами в округе пока остается сложной", - констатировал секретарь СБ. "Так, только в прошлом году Росфинмониторингом выявлено более 1,5 тысяч подозрительных финансовых операций со стороны организаций, осуществляющих сбор и утилизацию отходов. Общая их сумма составила почти 420 миллионов рублей", - сказал Патрушев.
По его словам, по линии Росприроднадзора за нарушения правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами привлечено к административной ответственности 77 юридических и 50 должностных лиц, почти 6,5 тысяч представлений об устранении нарушений санитарных норм при обращении с отходами вынесено Роспотребнадзором.
"Такая ситуация с массовыми нарушениями экологического законодательства вызывает справедливые требования жителей округа по наведению порядка", - резюмировал Патрушев.
Он попросил руководителей регионов, входящих в СЗФО, совместно с федеральными ведомствами "усилить работу по охране окружающей среды, продолжить ликвидацию накопленного экологического вреда и мест несанкционированного размещения отходов".
С 2019 года в России вступила в силу реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленная на решение проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также улучшение экологической обстановки. Работать с ТКО станут региональные операторы, тарифы на услуги которых будут утверждаться отдельно.
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