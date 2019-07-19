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РИА Новости

В Новороссийске возбудили дело после нападения чиновницы на журналистку

Вчера, 11:33
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СОЧИ, 19 июл — РИА Новости. В Новороссийске возбудили уголовное дело после нападения помощницы главы города на журналистку местной газеты, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Краснодарского края.
Ранее корреспондент "Нашей газеты" Ольга Макаренко рассказала агентству, что в июне она вела видеосъемку в особо охраняемой природной территории "Прилагунье", проверяя информацию о прорыве канализации и сливе нечистот на городской пляж "Алексино".
Журналистка сообщила, что ей пытались помешать казаки, сотрудники "Водоканала" и представители администрации. Так, помощница мэра сначала вырвала из рук телефон, а потом ударила ее по голове.
По словам Макаренко, после инцидента ей понадобился больничный.
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В пресс-службе мэрии Новороссийска ранее сообщили, что речь идет о помощнице главы города Анжелике Коваленко. По ее словам, Макаренко требовала комментариев от занятых восстановительными работами сотрудников "Водоканала" и даже толкнула одного из них.
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Следственный комитет РФНовороссийскПроисшествия
Популярные комментарии
все знают, какими настырными бывают журналисты. Эта блондинка наплевала на технику безопасности, проигнорировала законное требование работников мосводоканала покинуть опасную территорию, а когда её выдворили силой, пошла жаловаться в прокуратуру, что её обижают.
19 июля, 12:25
Виталий Изотов
2100224
А с каких это пор "работники" водоканала,, рядятся в казачью форму!?)) а сотрудники администрации, так рьяно их опекают!?))... Самому не смешно?))...
19 июля, 12:36
Александр Гриненко
2400000
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