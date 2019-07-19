В Новороссийске возбудили дело после нападения чиновницы на журналистку

СОЧИ, 19 июл — РИА Новости. В Новороссийске возбудили уголовное дело после нападения помощницы главы города на журналистку местной газеты, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Краснодарского края.

Ранее корреспондент "Нашей газеты" Ольга Макаренко рассказала агентству, что в июне она вела видеосъемку в особо охраняемой природной территории "Прилагунье", проверяя информацию о прорыве канализации и сливе нечистот на городской пляж "Алексино".

Журналистка сообщила, что ей пытались помешать казаки, сотрудники "Водоканала" и представители администрации. Так, помощница мэра сначала вырвала из рук телефон, а потом ударила ее по голове.

По словам Макаренко, после инцидента ей понадобился больничный.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", а в кубанском ГУ МВД начали проверку.