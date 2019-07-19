Круглый стол к 105-й годовщине начала Первой мировой войны

Участники:
- старший научный сотрудник Центра военной истории Института российской истории Сергей НЕЛИПОВИЧ;
- старший научный сотрудник Научно-образовательного центра историко-гуманитарных и социально-экономических исследований Игорь ГРЕБЕНКИН;
- главный специалист научного отдела РВИО Константин ПАХАЛЮК.
К разговору также приглашены эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генштаба ВС РФ, Института всеобщей истории РАН, МГИМО МИД России.
1 августа 1914 года после объявления войны Германией Российская империя вступила в Первую мировую войну. Наличие Восточного фронта не раз спасало союзников России по Антанте от разгрома и стало предпосылкой победы. Однако России, начавшей воевать раньше других и понесшей наибольшие потери, не было среди победителей. Россия потерпела более тяжелое поражение, чем развязавший войну блок Центральных держав: революция привела к распаду империи, и страна на несколько лет погрузилась в братоубийственную гражданскую войну. Была ли готова Россия к этой войне? Можно ли было ее избежать? Как и почему на Западном фронте оказался русский экспедиционный корпус? Можно ли было предотвратить разложение русской армии на последнем этапе войны? Почему "война до победного конца" в итоге обернулась для России унизительным Брестским миром? О наиболее значимых сражениях на Восточном фронте и забытых героях Перовой мировой пойдет речь в рамках круглого стола.
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- старший научный сотрудник Центра военной истории Института российской истории Сергей НЕЛИПОВИЧ;
- старший научный сотрудник Научно-образовательного центра историко-гуманитарных и социально-экономических исследований Игорь ГРЕБЕНКИН;
- главный специалист научного отдела РВИО Константин ПАХАЛЮК.
К разговору также приглашены эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генштаба ВС РФ, Института всеобщей истории РАН, МГИМО МИД России.
1 августа 1914 года после объявления войны Германией Российская империя вступила в Первую мировую войну. Наличие Восточного фронта не раз спасало союзников России по Антанте от разгрома и стало предпосылкой победы. Однако России, начавшей воевать раньше других и понесшей наибольшие потери, не было среди победителей. Россия потерпела более тяжелое поражение, чем развязавший войну блок Центральных держав: революция привела к распаду империи, и страна на несколько лет погрузилась в братоубийственную гражданскую войну. Была ли готова Россия к этой войне? Можно ли было ее избежать? Как и почему на Западном фронте оказался русский экспедиционный корпус? Можно ли было предотвратить разложение русской армии на последнем этапе войны? Почему "война до победного конца" в итоге обернулась для России унизительным Брестским миром? О наиболее значимых сражениях на Восточном фронте и забытых героях Перовой мировой пойдет речь в рамках круглого стола.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
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