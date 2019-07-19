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РИА Новости

Круглый стол к 105-й годовщине начала Первой мировой войны

Вчера, 11:21
7
30 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Первая мировая война – 105 лет спустя: о чем нужно помнить…".
Участники:
- старший научный сотрудник Центра военной истории Института российской истории Сергей НЕЛИПОВИЧ;
- старший научный сотрудник Научно-образовательного центра историко-гуманитарных и социально-экономических исследований Игорь ГРЕБЕНКИН;
- главный специалист научного отдела РВИО Константин ПАХАЛЮК.

К разговору также приглашены эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генштаба ВС РФ, Института всеобщей истории РАН, МГИМО МИД России.

1 августа 1914 года после объявления войны Германией Российская империя вступила в Первую мировую войну. Наличие Восточного фронта не раз спасало союзников России по Антанте от разгрома и стало предпосылкой победы. Однако России, начавшей воевать раньше других и понесшей наибольшие потери, не было среди победителей. Россия потерпела более тяжелое поражение, чем развязавший войну блок Центральных держав: революция привела к распаду империи, и страна на несколько лет погрузилась в братоубийственную гражданскую войну. Была ли готова Россия к этой войне? Можно ли было ее избежать? Как и почему на Западном фронте оказался русский экспедиционный корпус? Можно ли было предотвратить разложение русской армии на последнем этапе войны? Почему "война до победного конца" в итоге обернулась для России унизительным Брестским миром? О наиболее значимых сражениях на Восточном фронте и забытых героях Перовой мировой пойдет речь в рамках круглого стола.

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