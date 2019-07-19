Круглый стол к 105-й годовщине начала Первой мировой войны

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30 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Первая мировая война – 105 лет спустя: о чем нужно помнить…".