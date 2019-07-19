В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Латакия – 1, Алеппо – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Хама – 4, Алеппо – 1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарных акций не проводил.