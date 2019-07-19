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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 11:11
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Латакия – 1, Алеппо – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Хама – 4, Алеппо – 1", - говорится в сообщении.
Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в Сирии
17 июля, 10:56
Из Сирии в Россию вернулись 300 военных полицейских
Отмечается, что в течение суток российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарных акций не проводил.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки подписано одно соглашение о переходе территории под контроль легитимного правительства Сирии. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, возросло до 2535. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось прежним - 234.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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