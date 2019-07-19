Россия и Китай могут провести сеанс квантовой спутниковой связи

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские и китайские физики могут провести первый сеанс "международной" квантовой спутниковой связи, используя мощности спутника "Мо-Цзы" и наземные лазеры. Об этом сообщил Григорий Трубников, первый заместитель Министра науки и высшего образования РФ, выступая на форуме ICQT-2019.

"Мы должны одновременно решать две задачи – проводить совместные фундаментальные исследования с коллегами из других стран, а также одновременно сделать что-то, что будет понятно и полезно обществу. У нас есть замечательная идея, в конце этого года вместе с Китаем продемонстрировать работу защищенного канала связи, используя квантовый спутник", — заявил чиновник.

Российский квантовый центр регулярно проводит в Москве крупные международные конференции, посвященные развитию квантовых технологий и их применению на практике. В ее работе принимают участие не только ведущие исследователи, но и представители крупного российского и зарубежного бизнеса и представители власти.

В этом году, в конференции участвовали лидеры трех научных команд, наиболее сильно продвинувшихся в создании сложных квантовых вычислительных систем. Помимо Михаила Лукина, профессора Гарвардского университета (США), впервые заявившего о создании 51-кубитного компьютера на ICQT два года назад, в ее работе приняли участие профессоры Кристофер Монро и Хармут Невен, работающие в университете Мэриленда и в Google.

В рамках этой конференции состоялась панельная дискуссия, в которой приняли участие Трубников, ученые, а также представители ведущих банков и других крупных российских бизнес-структур, таких как "Росатом". Ее участники обсудили будущее квантовых вычислений и прочих технологий, которые будут поддержаны и развиты в рамках дорожной карты нацпроекта "Цифровая экономика", недавно разработанной и представленной правительству.

Как отметил Трубников, сейчас важно не только развивать квантовые технологии, но и демонстрировать, что их можно применять на практике. По словам чиновника, многие российские научные центры, занимающиеся созданием систем квантовой связи и вычислительных систем, могут показать свои первые практически применимые продукты уже в ближайшие 1-2 года, однако следует смотреть еще дальше вперед.

Он предложил его европейскому коллеге Томмазо Каларко (Tommaso Calarco), главе европейского квантового консорциума, создать несколько пробных прикладных проектов, в рамках которые отечественные и зарубежные ученые, а также частные компании, объединят силы и попытаются использовать мощности квантовых компьютеров для решения практических научных задач, связанных, в частности, с экологией и природопользованием.

С другой стороны, он подчеркнул, что нужно сотрудничать и с другими лидерами "квантовой" гонки, в том числе с Китаем, чьи ученые значительно продвинулись вперед в создании систем передачи абсолютно защищенной информации "межконтинентальных" масштабов.

За последние годы ученые из России и зарубежных стран создали десятки систем квантовой связи, узлы которых могут обмениваться данными на достаточно больших расстояниях, составляющих около 200-300 километров.

Все попытки расширить эти сети до международного и межконтинентального уровня столкнулись с непреодолимыми трудностями, связанными с тем, как свет угасает при движении через оптоволокно.

По этой причине многие команды ученых задумались о переводе систем квантовой связи на "космический" уровень, обмениваясь информацией через спутник, позволяющий восстанавливать или усиливать "незримую связь" между запутанными фотонами. Первый космический аппарат такого рода уже присутствует на орбите – китайский спутник "Мо-цзы", выведенный в космос в августе 2016 года.

Физики из КНР и их партнеры из Австрии уже успешно использовали этот аппарат для того, чтобы поставить несколько новых рекордов, в том числе передать шифровальные ключи на расстояние в несколько тысяч километров и осуществить первую "межконтинентальную" телепортацию.

Как отметил Трубников, в ближайшее время схожая процедура может быть совместно проведена разработчиками "Мо-Цзы" и их российскими партнерами из ведущих научных центров страны. Этот проект, по его словам, будет посвящен 70-летию установления отношений между КНР и Советским Союзом.

Вдобавок, он предложил его европейскому партнеру реализовать схожие инициативы для того, чтобы "показать обществу, что квантовые технологии работают".