Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T11:11Z
https://ria.ru/20190719/1556684738.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155087/84/1550878485_0:105:1036:688_1036x0_80_0_0_72607c099be2a42ea04d163998fcaf0b.jpg
РИА Новости

Россия и Китай могут провести сеанс квантовой спутниковой связи

Вчера, 11:11
1693
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / 1xpert, Depositphotos / JohanSwanepoelКвантовый спутник "Мо-Цзы"
Квантовый спутник Мо-Цзы
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / 1xpert, Depositphotos / JohanSwanepoel
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские и китайские физики могут провести первый сеанс "международной" квантовой спутниковой связи, используя мощности спутника "Мо-Цзы" и наземные лазеры. Об этом сообщил Григорий Трубников, первый заместитель Министра науки и высшего образования РФ, выступая на форуме ICQT-2019.

"Мы должны одновременно решать две задачи – проводить совместные фундаментальные исследования с коллегами из других стран, а также одновременно сделать что-то, что будет понятно и полезно обществу. У нас есть замечательная идея, в конце этого года вместе с Китаем продемонстрировать работу защищенного канала связи, используя квантовый спутник", — заявил чиновник.

Российский квантовый центр регулярно проводит в Москве крупные международные конференции, посвященные развитию квантовых технологий и их применению на практике. В ее работе принимают участие не только ведущие исследователи, но и представители крупного российского и зарубежного бизнеса и представители власти.
В этом году, в конференции участвовали лидеры трех научных команд, наиболее сильно продвинувшихся в создании сложных квантовых вычислительных систем. Помимо Михаила Лукина, профессора Гарвардского университета (США), впервые заявившего о создании 51-кубитного компьютера на ICQT два года назад, в ее работе приняли участие профессоры Кристофер Монро и Хармут Невен, работающие в университете Мэриленда и в Google.
Квантовый спутник Мо-цзы и города, которые он объединил линией квантового интернета
19 января 2018, 18:30
Физики из Китая создали прототип спутникового "квантового интернета"
В рамках этой конференции состоялась панельная дискуссия, в которой приняли участие Трубников, ученые, а также представители ведущих банков и других крупных российских бизнес-структур, таких как "Росатом". Ее участники обсудили будущее квантовых вычислений и прочих технологий, которые будут поддержаны и развиты в рамках дорожной карты нацпроекта "Цифровая экономика", недавно разработанной и представленной правительству.
Как отметил Трубников, сейчас важно не только развивать квантовые технологии, но и демонстрировать, что их можно применять на практике. По словам чиновника, многие российские научные центры, занимающиеся созданием систем квантовой связи и вычислительных систем, могут показать свои первые практически применимые продукты уже в ближайшие 1-2 года, однако следует смотреть еще дальше вперед.
Он предложил его европейскому коллеге Томмазо Каларко (Tommaso Calarco), главе европейского квантового консорциума, создать несколько пробных прикладных проектов, в рамках которые отечественные и зарубежные ученые, а также частные компании, объединят силы и попытаются использовать мощности квантовых компьютеров для решения практических научных задач, связанных, в частности, с экологией и природопользованием.
С другой стороны, он подчеркнул, что нужно сотрудничать и с другими лидерами "квантовой" гонки, в том числе с Китаем, чьи ученые значительно продвинулись вперед в создании систем передачи абсолютно защищенной информации "межконтинентальных" масштабов.
За последние годы ученые из России и зарубежных стран создали десятки систем квантовой связи, узлы которых могут обмениваться данными на достаточно больших расстояниях, составляющих около 200-300 километров.
Джон Мартинис, главный квантовый технолог в Google
17 июля 2017, 07:30
Физик из Google: мы близки к созданию "рабочего" квантового компьютера
Все попытки расширить эти сети до международного и межконтинентального уровня столкнулись с непреодолимыми трудностями, связанными с тем, как свет угасает при движении через оптоволокно.
По этой причине многие команды ученых задумались о переводе систем квантовой связи на "космический" уровень, обмениваясь информацией через спутник, позволяющий восстанавливать или усиливать "незримую связь" между запутанными фотонами. Первый космический аппарат такого рода уже присутствует на орбите – китайский спутник "Мо-цзы", выведенный в космос в августе 2016 года.
Физики из КНР и их партнеры из Австрии уже успешно использовали этот аппарат для того, чтобы поставить несколько новых рекордов, в том числе передать шифровальные ключи на расстояние в несколько тысяч километров и осуществить первую "межконтинентальную" телепортацию.
Как отметил Трубников, в ближайшее время схожая процедура может быть совместно проведена разработчиками "Мо-Цзы" и их российскими партнерами из ведущих научных центров страны. Этот проект, по его словам, будет посвящен 70-летию установления отношений между КНР и Советским Союзом.
Вдобавок, он предложил его европейскому партнеру реализовать схожие инициативы для того, чтобы "показать обществу, что квантовые технологии работают".
Каларко не исключил подобной кооперации между Россией и общеевропейской квантовой инициативой, особенно в области фундаментальных исследований. Однако при этом он отметил, что для этого необходима политическая воля со стороны правительств стран Европы, а не только желание ученых. С принятием дорожной карты для этого есть все условия, подытожил европейский чиновник.
Слияние квантовых и IT-технологий произведет революцию в цифровом мире
10 марта 2018, 08:00
Квантовый блокчейн: как открытия физиков произведут революцию в IT
2600113
Обсудить 1
Григорий Трубниковкомпьютерные технологиифизикаРоссийский квантовый центрОткрытия - РИА НаукаГарвардский университетGoogleРосатомМоскваРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
РИА
Новости
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Лента
новостей
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Газопровод Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Космос
Американский эксперт назвал главных врагов человека в космосе
Учебный бой танков Abrams и Т-72М попало на видео
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Электронная сигарета
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния