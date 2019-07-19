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РИА Новости

Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне

Вчера, 10:55
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПолнолуние
Полнолуние
© РИА Новости / Антон Денисов
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Полнолуние. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Почти полувековой перерыв в пилотируемых полетах к Луне привел к трудновосполнимой потере США и Россией имевшихся наработок, наверстать их можно совместными усилиями, считает американский эксперт, автор книги "Первые на Луне" (First on the Moon) Род Пайл (Rod Pyle).
"За (почти) 50-летний перерыв (в полетах на Луну) США и СССР потеряли некоторые знания и опыт, часть которых трудно восполнить… но я уверен, что с существенными инвестициями и, вероятно, при обмене знаниями между умными людьми из разных стран, мы в мирном взаимодействии можем быстро и эффективно вернуться туда", - сказал РИА Новости автор многочисленных работ по истории космических исследований в связи с отмечаемой в эти дни 50-й годовщиной первой высадки людей на Луну.
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По его словам, в числе потерянных наработок можно назвать "ракетные двигатели с полностью регулируемой ракетной тягой и производство устойчивых к воздействию внешних факторов скафандров для работы на поверхности Луны и Марса".
"Я бы хотел видеть, чтобы частные компании и международные космические ведомства работали вместе над достижением того, чтобы постоянное присутствие людей на Луне стало реальностью в 2020-ые годы", - сказал Пайл.
Автор надеется, что постепенно, вероятно, в течение следующего десятилетия космические державы, в том числе Китай и Индия, осознают, что "лучшим способом движения вперед является сотрудничество".
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"Это может быть гораздо дешевле для каждой страны-участника, и каждая может предложить свои наработки: Россия обладает надежными и хорошо разработанными одноразовыми ракетами и космическими кораблями, Индия и Китай могут предложить более низкие трудозатраты, у США есть опыт пилотируемых полетов за пределы земной орбиты и в сфере роботехники. Только подумайте, что мы можем достичь в космосе, объединив эти усилия!" - сказал эксперт.
Между тем Пайл признает неизбежное соперничество между державами, подкрепленное "стремлением коммерциализировать космическую деятельность для получения прибыли".
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По оценке Пайла, празднование состоявшейся полстолетия назад первой посадки людей на Луну помогает "вновь разжечь энтузиазм среди людей вокруг возвращения на Луну".
"За посадкой миссии "Аполлон 11" последовали две успешных миссии советских "Луноходов", и это тогда было очень вдохновляющим. Все эти миссии вместе взятые дали нам твердое понимание базовой структуры и окружающей среды на Луне, но оставили много вопросов без ответа", - напомнил эксперт.
В течение всей недели в США проходят памятные мероприятия в честь годовщины полета на Луну, их кульминацией станет 19-20 июля – в эти дни 50 лет назад Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми в мире достигли лунной поверхности. США, единственная пока страна, осуществившая посадку людей на естественный спутник Земли, в общей сложности совершили шесть пилотируемых миссий на поверхность Луны, последняя из них - "Аполлон 17" - состоялась в декабре 1972 года.
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