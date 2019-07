Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Почти полувековой перерыв в пилотируемых полетах к Луне привел к трудновосполнимой потере США и Россией имевшихся наработок, наверстать их можно совместными усилиями, считает американский эксперт, автор книги "Первые на Луне" (First on the Moon) Род Пайл (Rod Pyle).