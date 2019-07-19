Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал возмутительной ситуацию с порчей работы художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга.

Ранее представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа, сообщила РИА Новости, что в пятницу на площади Первой пятилетки были начаты дорожные работы, граффити начали заливать гудроном. По ее словам, в данный момент эта работа приостановлена, случился этот инцидент "по причине рассогласованности действий мэрии". Она добавила, что работу, скорее всего, удастся восстановить, однако сроки пока неясны. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны.

"Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом масштабную работу художника Покраса Лампаса, легально созданную в рамках фестиваля "Стенограффия". Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось. Будем думать, как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством, произошедшее — возмутительно", - написал Куйвашев в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что площадь работы – более 6,6 тысячи квадратных метров.