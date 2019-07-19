Поисковики собирают средства для пострадавших от наводнения в Тулуне

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сбор средств для пострадавших от наводнения в Иркутской области организовали активисты "Поискового движения России". Свой вклад также внесли участники экспедиции "Западный фронт ‒ 5", которая проходила 1‒14 июля в Калужской области, сообщает пресс-служба движения.

Собранные поисковиками средства пойдут на покупку вещей для школы детям нескольких пострадавших семей, чтобы они были готовы вернуться к учебе 1 сентября.

Помимо этого в ходе работ по ликвидации последствий стихийного бедствия юные поисковики города Тулун помогали комплектовать поступающую гуманитарную помощь, взрослые и совершеннолетние организовывали развоз воды и вещей, разыскивали пострадавших, уточняли их бывшее и настоящее место жительства.