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РИА Новости
Школа волонтера

Поисковики собирают средства для пострадавших от наводнения в Тулуне

Вчера, 10:48
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© РИА Новости / Александр ПоготовПоисковики собирают средства для пострадавших от наводнения в Тулуне
Поисковики собирают средства для пострадавших от наводнения в Тулуне
© РИА Новости / Александр Поготов
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сбор средств для пострадавших от наводнения в Иркутской области организовали активисты "Поискового движения России". Свой вклад также внесли участники экспедиции "Западный фронт ‒ 5", которая проходила 1‒14 июля в Калужской области, сообщает пресс-служба движения.
Собранные поисковиками средства пойдут на покупку вещей для школы детям нескольких пострадавших семей, чтобы они были готовы вернуться к учебе 1 сентября.
Помимо этого в ходе работ по ликвидации последствий стихийного бедствия юные поисковики города Тулун помогали комплектовать поступающую гуманитарную помощь, взрослые и совершеннолетние организовывали развоз воды и вещей, разыскивали пострадавших, уточняли их бывшее и настоящее место жительства.
Сейчас добровольцы собирают комплекты вещей для конкретных семей, узнавая, что из необходимого было потеряно.
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