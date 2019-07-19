На "Территории смыслов" пройдет смена по добровольчеству

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Третья смена всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" будет посвящена добровольчеству. С 21 по 26 июля в ней примет участие тысяча активистов из разных регионов России, представителей волонтерских организаций, НКО, Ассоциации волонтерских центров, движений волонтеров-медиков и волонтеров Победы, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".

Для гостей будет организована образовательная программа, в том числе тренд-сессии, лекции и мастер-классы. Одним из ключевых мероприятий станет "Диалог на равных", в котором участники смены "Экосреда – волонтеры" смогут не только послушать выступления спикеров, но и задать волнующие их вопросы, связанные с волонтерской деятельностью.

Планируется, что в разные дни форума с добровольцами пообщаются ректор ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет" Наталья Починок, телеведущая Юлия Барановская и другие.

На протяжении всей смены у каждого участника будет возможность проработать свой волонтерский проект вместе с экспертами форума. 26 июля состоится защита проектов добровольцев. Победителям будут вручены денежные гранты до 3 миллионов рублей.