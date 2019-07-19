На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июл - РИА Новости. Вахтовик из Белоруссии дважды за день тонул в водоеме около Нового Уренгоя (ЯНАО), в первый раз его спасли, однако он пошел купаться снова и погиб, сообщает региональное СУСК РФ.
Инцидент, по данным следствия, произошел в четверг, когда компания рабочих-вахтовиков отдыхала на берегу заболоченного водоема, не предназначенного для купания.
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 35-летний гражданин Республики Беларусь отплыл от берега и начал тонуть. Его товарищи помогли ему выбраться из водоема. При повторной попытке искупаться мужчина утонул", - сказали в ведомстве.
Следователи проводят проверку по данному факту, назначен ряд экспертиз, опрашиваются свидетели трагедии. Кроме того, в белорусское посольство будет направлено уведомление о происшествии, добавили в СУСК.