На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июл - РИА Новости. Вахтовик из Белоруссии дважды за день тонул в водоеме около Нового Уренгоя (ЯНАО), в первый раз его спасли, однако он пошел купаться снова и погиб, сообщает региональное СУСК РФ.

Инцидент, по данным следствия, произошел в четверг, когда компания рабочих-вахтовиков отдыхала на берегу заболоченного водоема, не предназначенного для купания.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 35-летний гражданин Республики Беларусь отплыл от берега и начал тонуть. Его товарищи помогли ему выбраться из водоема. При повторной попытке искупаться мужчина утонул", - сказали в ведомстве.