В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Виновные в порче работы художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга будут наказаны, говорится в сообщении мэрии.

Ранее представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа, сообщила РИА Новости, что в пятницу на площади Первой пятилетки были начаты дорожные работы, и граффити начали заливать гудроном. По ее словам, в данный момент работа приостановлена, случился этот инцидент "по причине рассогласованности действий мэрии". Она добавила, что работу, скорее всего, удастся восстановить, однако сроки пока неясны.

"Девятнадцатого июля на площади Первой пятилетки проводились работы по ремонту пешеходного перехода. В результате работ была повреждена работа художника Покраса Лампаса, выполненная в рамках "Стенограффии". Администрация Екатеринбурга разобралась в сложившейся ситуации. Виновные будут наказаны. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко проведет оперативное совещание по данному инциденту сегодня днем", - отмечается в заявлении мэрии.

Уточняется, что ремонт пешеходного перехода проводится из-за множества обращений жителей района.

"Но произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Тем более что арт-объект на площади - совместный подарок администрации города и команды "Стенограффии" жителям Орджоникидзевского района. Поэтому работа художника будет обязательно восстановлена", - подчеркивает городская администрация.

Ранее сообщалось, что площадь работы – более 6,6 тысячи квадратных метров.