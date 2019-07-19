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РИА Новости
Культура

В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса

Вчера, 10:34
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Виновные в порче работы художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга будут наказаны, говорится в сообщении мэрии.
Ранее представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа, сообщила РИА Новости, что в пятницу на площади Первой пятилетки были начаты дорожные работы, и граффити начали заливать гудроном. По ее словам, в данный момент работа приостановлена, случился этот инцидент "по причине рассогласованности действий мэрии". Она добавила, что работу, скорее всего, удастся восстановить, однако сроки пока неясны.
"Девятнадцатого июля на площади Первой пятилетки проводились работы по ремонту пешеходного перехода. В результате работ была повреждена работа художника Покраса Лампаса, выполненная в рамках "Стенограффии". Администрация Екатеринбурга разобралась в сложившейся ситуации. Виновные будут наказаны. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко проведет оперативное совещание по данному инциденту сегодня днем", - отмечается в заявлении мэрии.
Уточняется, что ремонт пешеходного перехода проводится из-за множества обращений жителей района.
"Но произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Тем более что арт-объект на площади - совместный подарок администрации города и команды "Стенограффии" жителям Орджоникидзевского района. Поэтому работа художника будет обязательно восстановлена", - подчеркивает городская администрация.
Ранее сообщалось, что площадь работы – более 6,6 тысячи квадратных метров.
Покрас Лампас – это один из самых заметных и востребованных молодых художников современности. Он основатель и идеолог нового направления в искусстве — "каллиграфутуризма". Выставки его работ проводились во многих странах мира, в числе которых Германия, Италия, Китай, ОАЭ, Португалия, Россия, Франция, Южная Корея.
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