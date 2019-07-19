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РИА Новости

Зеленский не намерен в третий раз просить о внеочередном заседании Рады

Вчера, 10:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что не намерен в третий раз просить спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Зеленский дважды просил Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения антикоррупционных законопроектов. Спикер ему дважды отказал, ссылаясь на регламент Верховной рады, и предложил обратиться с просьбой созвать внеочередную сессию парламента.
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступает на съезде партии Европейская солидарность в Киеве.
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"Дальнейших действий с господином Парубием как спикером этой Верховной рады я больше не вижу", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, какими будут его дальнейшие действия после очередного отказа спикера Рады созвать внеочередное заседание. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
Зеленский отметил, что "будет говорить уже с другим парламентом" по поводу внесения изменений в избирательный кодекс и снижения проходного барьера для партий с 5% до 3%.
Верховная рада Украины восьмого созыва 12 июля провела последнее заседание, спикер парламента объявил о закрытии десятой сессии. Согласно закону, Рада этого созыва будет обладать полномочиями до принесения присяги депутатами нового парламента, который будет избран на внеочередных выборах 21 июля.
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