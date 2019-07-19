Зеленский не намерен в третий раз просить о внеочередном заседании Рады

КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что не намерен в третий раз просить спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.

Зеленский дважды просил Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения антикоррупционных законопроектов. Спикер ему дважды отказал, ссылаясь на регламент Верховной рады, и предложил обратиться с просьбой созвать внеочередную сессию парламента.

"Дальнейших действий с господином Парубием как спикером этой Верховной рады я больше не вижу", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, какими будут его дальнейшие действия после очередного отказа спикера Рады созвать внеочередное заседание. Трансляцию вел телеканал "112. Украина"

Зеленский отметил, что "будет говорить уже с другим парламентом" по поводу внесения изменений в избирательный кодекс и снижения проходного барьера для партий с 5% до 3%.