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РИА Новости

Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 09:55
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили о 14 нарушениях со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 23 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 110 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке погибла женщина, повреждены два детских сада и два дома. В селе Коминтерново на юге ДНР повреждения получили три здания.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 225 единиц", - добавили в ведомстве.
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