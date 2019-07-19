Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 110 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке погибла женщина, повреждены два детских сада и два дома. В селе Коминтерново на юге ДНР повреждения получили три здания.