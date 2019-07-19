На заводе "Сибирский гурман" под Новосибирском начались обыски

НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

"На указанном предприятии сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области пообещали в ближайшее время предоставить комментарий по ситуации.