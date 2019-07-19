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РИА Новости

На заводе "Сибирский гурман" под Новосибирском начались обыски

Вчера, 09:49
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НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
"На указанном предприятии сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции
17 июля, 11:40
У задержанного и.о. министра строительства Астраханской области идут обыски
В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области пообещали в ближайшее время предоставить комментарий по ситуации.
Комбинат полуфабрикатов "Сибирский Гурман" представлен на рынке с 1995 года, является одним из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов в Сибири.
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Следственный комитет РФНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
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