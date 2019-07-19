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РИА Новости

ООН направила в Донбасс более ста тонн гуманитарной помощи

Вчера, 09:38
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев направило в Донбасс более 100 тонн гуманитарной помощи, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал гуманитарный груз от УВКБ ООН (строительные материалы и медицинское оборудование) общим весом 104 тонны на семи грузовиках", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
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