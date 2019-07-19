Более двух тысяч заявок подали москвичи для высадки именных саженцев

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более двух тысяч заявок на высадку именных саженцев подали жители столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Проект запустили 15 апреля. С тех пор жители столицы забронировали уже более двух тысяч деревьев", - говорится в сообщении.

Сообщается, что прием заявок на высадку саженцев в рамках проекта "Наше дерево" завершится 31 июля, а высаживать деревья по заявкам, которые поступят с 1 августа, начнут в следующем году.

Отмечается, что проект позволяет москвичам, у которых с 1 января 2019 года и позже этой даты родился ребенок, посадить в парке семейное дерево, а подать заявку можно в течение трех лет с момента рождения ребенка на портале mos.ru. Кроме того, на интерактивной карте можно выбрать парк, участок и породу дерева, данные о доступности участков и деревьев отображаются в режиме онлайн, добавляется в сообщении.

"На выбор предлагаются 10–15-летние саженцы рябины обыкновенной, липы мелколистной, клена остролистного, сосны обыкновенной, ивы белой, дуба черешчатого, яблони домашней, ели обыкновенной и груши плодовой. Деревья будут высаживать осенью", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после выбора участка и дерева необходимо заполнить электронную форму, в которую надо вписать данные о ребенке и об одном из родителей. В течение семи рабочих дней участнику придет ответ с датой высадки дерева, а также он получит приглашение на торжественное мероприятие по этому случаю.