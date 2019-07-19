Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T09:37Z
https://ria.ru/20190719/1556680608.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155305/96/1553059607_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_2f7f3df70c8024df0f219483767b4590.jpg
РИА Новости

Более двух тысяч заявок подали москвичи для высадки именных саженцев

Вчера, 09:37
289
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаВысадка деревьев
Высадка деревьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Высадка деревьев. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более двух тысяч заявок на высадку именных саженцев подали жители столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Проект запустили 15 апреля. С тех пор жители столицы забронировали уже более двух тысяч деревьев", - говорится в сообщении.
Мужчина несет картонные коробки
22 апреля, 15:45
В Подмосковье начался экомарафон "Сдай макулатуру – спаси дерево!"
Сообщается, что прием заявок на высадку саженцев в рамках проекта "Наше дерево" завершится 31 июля, а высаживать деревья по заявкам, которые поступят с 1 августа, начнут в следующем году.
Отмечается, что проект позволяет москвичам, у которых с 1 января 2019 года и позже этой даты родился ребенок, посадить в парке семейное дерево, а подать заявку можно в течение трех лет с момента рождения ребенка на портале mos.ru. Кроме того, на интерактивной карте можно выбрать парк, участок и породу дерева, данные о доступности участков и деревьев отображаются в режиме онлайн, добавляется в сообщении.
"На выбор предлагаются 10–15-летние саженцы рябины обыкновенной, липы мелколистной, клена остролистного, сосны обыкновенной, ивы белой, дуба черешчатого, яблони домашней, ели обыкновенной и груши плодовой. Деревья будут высаживать осенью", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что после выбора участка и дерева необходимо заполнить электронную форму, в которую надо вписать данные о ребенке и об одном из родителей. В течение семи рабочих дней участнику придет ответ с датой высадки дерева, а также он получит приглашение на торжественное мероприятие по этому случаю.
Кроме того, если не останется свободных мест на выбранном участке, семья может подать заявку в следующем году.
620001
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
В Гибралтаре суд продлил задержание иранского танкера Grace 1 на 30 дней
РИА
Новости
Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский
В Совфеде прокомментировали идею ввести углеродный налог
Президент РФ Владимир Путин
Путин при визите в Магнитогорск не планирует посещать место взрыва дома
Трубы промышленных предприятий
Названы города с самым загрязненным воздухом
Лента
новостей
Роспотребнадзор назвал источник норовируса в детском лагере в Крыму
Cамолет Boeing 737 авиакомпании UTair
В Екатеринбурге самолет авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку
В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек
Участники акция сторонников партии Движение новых сил у здания ЦИК Украины в Киеве. 24 июня 2019
Общественник заявил о травле на Украине пророссийских кандидатов
Депутат из Ленобласти предложил запретить в РФ операции по модификации тела
Американские астронавты Майкл Коллинз и Нил Армстронг
Американский астронавт выступил против доминирования США в космосе
Минпросвещения проработает вопрос о праве детей работать с 14 лет
Украинцы на контрольно-пропускном пункте Шегини-Медыка на границе с Польшей
Гастарбайтер с Украины рассказала о бесцеремонном обращении поляков
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Вырядился, как клоун: грузины высмеяли уволенного гендиректора "Рустави 2"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Опрос: более половины россиян не знают о Союзном государстве с Белоруссией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния