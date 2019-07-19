СК завел дело после взрыва емкости с топливом в Тверской области

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва емкости с горючим в колхозе в Тверской области, в результате которого один человек погиб, двое получили ожоги, сообщается на сайте СК РФ.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории колхоза "Авангард", возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Информация о взрыве заполненной топливом металлической емкости на территории производственного объекта колхоза "Авангард" в деревне Овинищи Краснохолмского района Тверской области поступила в экстренные службы после 16.00 мск четверга. По данным следствия, в ходе ликвидации возгорания цистерны с топливом погиб работник колхоза, двое жителей деревни доставлены в больницу.