В Татарстане обнаружили древнее захоронение

Древнее захоронение со множеством человеческих останков в Аксубаевском районе Татарстана

КАЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Древнее захоронение со множеством человеческих останков обнаружено в Аксубаевском районе Татарстана при прокладке нефтепровода, могильник включён в список объектов археологического наследия, Древнее захоронение со множеством человеческих останков обнаружено в Аксубаевском районе Татарстана при прокладке нефтепровода, могильник включён в список объектов археологического наследия, сообщили в республиканском комитете по охране объектов культурного наследия.

В соцсетях ранее появились информация и видео с места находки в Аксубаевском районе. Предположительно, захоронение относится к X–XIII векам, содержит десятки могил, среди которых захоронения как взрослых, так и детей.

"При проведении обследования в рамках историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проекту прокладки нефтепровода в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан, археологами был выявлен ранее неизвестный объект археологического наследия", - говорится в сообщении.

По информации комитета, захоронение находится между селами Старые Киязлы, Кызыл-Тау и Новые Киязлы и занимает площадь порядка 2 гектаров.

"Приказом комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия "Старокиязлинский могильник" включен в список выявленных объектов археологического наследия", - отмечает ведомство.