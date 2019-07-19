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РИА Новости

Представитель Киева пояснил, когда силовики смогут открывать ответный огонь

Вчера, 09:27
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CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинские военные. Архивное фото
КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный пояснил, что если во время объявленного с 21 июля перемирия в Донбассе противник нарушит режим тишины, то получит адекватный ответ из аналогичного оружия.
Ранее Бессмертный сообщил, что договоренность о перемирии в Донбассе, которая вступает в силу с 21 июля, впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о режиме тишины. В свою очередь, командующий операцией объеденных сил в Донбассе Александр Сирский заявил, что украинские силовики могут открывать ответный огонь, применять оружие адекватно, не нарушая минских договоренностей и Женевской конвенции.
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"Не путайте "прекращение любого огня" с "огнем в ответ". Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ. Из аналогичного оружия! Или все молчат со всех сторон и наступает тишина. Или, в случае нарушения тишины, открывается огонь в ответ", - написал Бессмертный на своей странице в Facebook.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Роман БессмертныйЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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