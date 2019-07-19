Представитель Киева пояснил, когда силовики смогут открывать ответный огонь

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный пояснил, что если во время объявленного с 21 июля перемирия в Донбассе противник нарушит режим тишины, то получит адекватный ответ из аналогичного оружия.

Ранее Бессмертный сообщил, что договоренность о перемирии в Донбассе, которая вступает в силу с 21 июля, впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о режиме тишины. В свою очередь, командующий операцией объеденных сил в Донбассе Александр Сирский заявил, что украинские силовики могут открывать ответный огонь, применять оружие адекватно, не нарушая минских договоренностей и Женевской конвенции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.