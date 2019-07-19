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РИА Новости

Рябков рассказал о запланированных в Венесуэле контактах

Вчера, 09:15
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в ходе визита в Венесуэлу 20-22 июля у него запланированы контакты на всех уровнях, в том числе на уровне руководства страны.
"Контакты запланированы на всех уровнях, в том числе на уровне руководства Венесуэлы. Разумеется, в МИДе, с коллегами, которые отвечают как за отношения со странами Европы, так и за международные вопросы, два заместителя министра. Плюс у нас будут дополнительные возможности переговорить с участниками самого заседания министерского бюро Движения неприсоединения. В принципе, довольно насыщенно, плотно, и все дни пребывания там будут заполнены встречами", - сказал дипломат журналистам.
Высокопоставленный дипломат прибудет в Каракас для участия в Министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации.
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