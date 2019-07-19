Рябков рассказал о запланированных в Венесуэле контактах

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в ходе визита в Венесуэлу 20-22 июля у него запланированы контакты на всех уровнях, в том числе на уровне руководства страны.

"Контакты запланированы на всех уровнях, в том числе на уровне руководства Венесуэлы. Разумеется, в МИДе, с коллегами, которые отвечают как за отношения со странами Европы, так и за международные вопросы, два заместителя министра. Плюс у нас будут дополнительные возможности переговорить с участниками самого заседания министерского бюро Движения неприсоединения. В принципе, довольно насыщенно, плотно, и все дни пребывания там будут заполнены встречами", - сказал дипломат журналистам.