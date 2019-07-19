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РИА Новости

Сбербанк показал, как будет выглядеть подаренный им Минску фонтан

Вчера, 09:04
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© Пресс-служба Сбербанка Сбербанк показал, как будет выглядеть подаренный им белорусской столице мультимедийный светомузыкальный фонтан
Сбербанк показал, как будет выглядеть подаренный им белорусской столице мультимедийный светомузыкальный фонтан
© Пресс-служба Сбербанка
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сбербанк показал, как будет выглядеть подаренный им Минску мультимедийный светомузыкальный фонтан на воде, который будет запущен в июле 2020 года.
По проекту, с которым ознакомилось РИА Новости, инновационный фонтан будет иметь форму прямоугольника размером 90 на 16 метров и состоять из 199 струй высотой до 30 метров. Струи будут создавать эффекты бегущей дорожки, боковых дуг, веера, лилий, водного экрана.
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Комплекс будет оснащен видео-лазерной установкой для проецирования изображений на водный экран, на котором граждане Белоруссии смогут посмотреть водные, световые и музыкальные шоу, а также образовательные программы для детей и взрослых.
Фонтан будет построен на набережной реки Свислочь в сквере имени Янки Купалы.
В Сбербанке отметили, что данный подарок городу и его жителям - благодарность за долгие годы плодотворной работы банка на территории Белоруссии. Планируется, что фонтан заработает ко Дню независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля.
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Сбербанк РоссииМинскБелоруссияОбщество
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