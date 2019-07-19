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РИА Новости

Премьер Украины обвинил Порошенко в общении с Медведчуком

Вчера, 09:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что экс-президент Петр Порошенко ведет диалог и координируется с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, при этом Порошенко ранее утверждал обратное.
Медведчук ранее заявлял, что Порошенко пять лет на посту президента работал на раскол Украины, назвал время его правления "эпохой псевдореформ, обнищания украинского общества и русофобии". В апреле Порошенко поручил Службе безопасности Украины рассмотреть целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению пленных в Донбассе. Бывший президент также утверждал, что не проводит больше встречи с Медведчуком.
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"Петр Алексеевич (Порошенко – ред.) с экранов телевизоров говорит очень правильные вещи: ЕС, НАТО и так далее. Но я точно знаю, что они в абсолютном диалоге с Медведчуком, они общаются по вечерам, координируются и будут это делать дальше. К сожалению, это правда, и в этом есть большая угроза", - сказал Гройсман в эфире телеканала "1+1".
Медведчук ранее заявил, что продолжит способствовать освобождению пленных в Донбассе, несмотря на уголовные дела, которые заведены в отношении него на Украине. По его словам, "вопрос заключается не в предвыборных ходах", самое главное, чтобы пленные могли вернуться домой, а "все остальное - от лукавого, в том числе и выборы". В июне в аэропорту Минска состоялась передача освобожденных в одностороннем порядке Киеву украинцев, которые удерживались на территории ЛНР и ДНР в связи с конфликтом в Донбассе. В сопровождении Медведчука четверо украинцев прибыли самолетом в Киев. После обмена Медведчук заявил, что для того, чтобы произвести обмен "всех на всех", Киеву и Донбассу нужно всего несколько дней, при том что последний обмен был в декабре 2017 года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Виктор МедведчукВладимир ГройсманПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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