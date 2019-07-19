После отравления на свадьбе на Украине почти 40 человек остаются в больнице

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Почти 40 человек, в том числе семеро детей, остаются в больнице после отравления на свадьбе в кафе в Ровенской области Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что 39 человек попали в больницу с отравлением. Позже число отравившихся увеличилось до 80. Областной лабораторный центр сообщил, что предварительной причиной отравления стала сальмонелла.