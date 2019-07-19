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РИА Новости

После отравления на свадьбе на Украине почти 40 человек остаются в больнице

Вчера, 09:00
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Почти 40 человек, в том числе семеро детей, остаются в больнице после отравления на свадьбе в кафе в Ровенской области Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что 39 человек попали в больницу с отравлением. Позже число отравившихся увеличилось до 80. Областной лабораторный центр сообщил, что предварительной причиной отравления стала сальмонелла.
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"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 19 июля в Здолбуновской районной больнице с признаками пищевого отравления остаются 38 человек (из них семеро детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман"… Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
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