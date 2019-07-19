Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T09:16Z
https://ria.ru/20190719/1556679180.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Ситуация в Персидском заливе чревата вспышкой конфликта, заявил Рябков

Вчера, 08:59
462
МОСКВА, 19 июля - РИА Новости. Москва вновь убеждается, что ситуация в Персидском заливе не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщение о сбитом иранском беспилотнике.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.
Катер Корпуса стражей исламской революции
18 июля, 13:16
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
"Мы обратили внимание на это сообщение. Концентрация сил и средств в регионе Персидского залива, принадлежащих разным странам в военной области, настолько высокая, что возможны любые инциденты. Главное - не допускать эскалационного развития", - заявил дипломат журналистам.
"Мы вновь убеждаемся, что ситуация не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта. Сожалеем, что американская сторона вопреки всем призывам, которые адресуют ей не только мы, но и многие другие члены международного сообщества, продолжает упорно линию на нагнетание напряженности, оказание максимального давления на Тегеран. Эта линия ошибочна, чревата дальнейшими осложнениями и дальнейшими потрясениями", - подчеркнул он.
400100
Обсудить 0
Персидский заливСергей РябковВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
В МИД прокомментировали возможные санкции США против госдолга России
РИА
Новости
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
МИД Казахстана подтвердил подготовку к встрече по Сирии в Нур-Султане
Братья избитой в Ингушетии девочки адаптируются в реабилитационном центре
Тегеран опроверг сообщение США о сбитом иранском беспилотнике
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник
Отель Rixos President в Астане во время проведения переговоров по Сирии
На встрече по Сирии обсудят политический процесс, заявили в МИД Казахстана
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Член СПЧ раскритиковал заявление Совета по выборам в Мосгордуму
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Зариф прокомментировал планы США отправить военных в Саудовскую Аравию
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал проект США по новым санкциям против России
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Ирану расплатой за "глупости" в отношении США
Донецк
Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Вышинского доставили в суд
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
В Киеве началось заседание суда по делу Вышинского
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский уволил 11 послов
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Путин обсудил с главой Иркутской области ситуацию с утраченным жильем
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния