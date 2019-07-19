Ситуация в Персидском заливе чревата вспышкой конфликта, заявил Рябков

МОСКВА, 19 июля - РИА Новости. Москва вновь убеждается, что ситуация в Персидском заливе не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщение о сбитом иранском беспилотнике.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.

"Мы обратили внимание на это сообщение. Концентрация сил и средств в регионе Персидского залива, принадлежащих разным странам в военной области, настолько высокая, что возможны любые инциденты. Главное - не допускать эскалационного развития", - заявил дипломат журналистам.