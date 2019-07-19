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РИА Новости

В ЦИАМ рассказали об испытаниях новых авиадвигателей

Вчера, 08:12
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© Фото : пресс-служба ЦИАМ им. П.И. БарановаГенеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Петра Баранова Михаил Гордин
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Петра Баранова Михаил Гордин
© Фото : пресс-служба ЦИАМ им. П.И. Баранова
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Последние 2-3 года достаточно сильно загружена экспериментальная база Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова, предназначенная для испытаний новых авиадвигателей, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор института Михаил Гордин.
"Например, у нас сейчас очень сильно загружена экспериментальная база, проводится большое количество испытаний. Деньги, которые были вложены в развитие авиационных двигателей несколько лет назад, начинают приносить плоды в виде готовых образцов. Ведь ЦИАМ занимается не только разработкой двигателей, но и их испытаниями. Когда появляется готовое изделие, для его инженерных испытаний до сертификации и для сертификационных испытаний используется наша экспериментальная база. Последние два-три года мы наблюдаем большой спрос на стенды и достаточно активно их эксплуатируем", - сказал Гордин.
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Он привел в пример, в частности, двигатель ПД-14 для отечественного самолета МС-21. "Фактически сейчас мы проводим испытания для снятия ограничений, которые наложены на ПД-14 в сертификате типа, и соответствующие мероприятия для валидации этого сертификата в EASA (Европейское агентство авиационной безопасности – ред.)", - пояснил Гордин.
Кроме ПД-14, по его словам, есть и другие объекты, раскрывать информацию о которых он не стал, но сообщил, что в их числе турбовальный ТВ7-117В для нового вертолета Ми-38.
Читайте полный текст интервью с Михаилом Гординым >>
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