В ЦИАМ рассказали об испытаниях новых авиадвигателей

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Последние 2-3 года достаточно сильно загружена экспериментальная база Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова, предназначенная для испытаний новых авиадвигателей, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор института Михаил Гордин.

"Например, у нас сейчас очень сильно загружена экспериментальная база, проводится большое количество испытаний. Деньги, которые были вложены в развитие авиационных двигателей несколько лет назад, начинают приносить плоды в виде готовых образцов. Ведь ЦИАМ занимается не только разработкой двигателей, но и их испытаниями. Когда появляется готовое изделие, для его инженерных испытаний до сертификации и для сертификационных испытаний используется наша экспериментальная база. Последние два-три года мы наблюдаем большой спрос на стенды и достаточно активно их эксплуатируем", - сказал Гордин.

Он привел в пример, в частности, двигатель ПД-14 для отечественного самолета МС-21. "Фактически сейчас мы проводим испытания для снятия ограничений, которые наложены на ПД-14 в сертификате типа, и соответствующие мероприятия для валидации этого сертификата в EASA (Европейское агентство авиационной безопасности – ред.)", - пояснил Гордин.