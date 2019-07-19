В Приангарье пострадавшим от наводнения вручили первые жилищные сертификаты

ИРКУТСК, 19 июл – РИА Новости. Первые сертификаты на приобретение жилья получили в Приангарье семьи, пострадавшие от паводка, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктах региона, почти по 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. По предварительным данным восстановлению не подлежат 3,5 тысячи домов.
"Документы, дающие право на приобретение нового жилья, получили 6 семей в общей сложности на сумму 14,3 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что региональные профильные министерства, готовившие документы, работали в круглосуточном режиме. Уже подготовлено 845 сертификатов, которые позволят пострадавшим от паводка людям получить жилье в самое ближайшее время.