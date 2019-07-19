В Приангарье пострадавшим от наводнения вручили первые жилищные сертификаты

Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктах региона, почти по 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. По предварительным данным восстановлению не подлежат 3,5 тысячи домов.