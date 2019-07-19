Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T05:48Z
https://ria.ru/20190719/1556677180.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151425/99/1514259980_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9347696eae00e3a66f0cd4e340e42db3.jpg
РИА Новости

Подписаны первые соглашения с инвесторами ТОР "Бурятия"

Вчера, 05:48
376
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБурятия
Бурятия
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Бурятия. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. Первые соглашения с инвесторами территории опережающего развития "Бурятия" подписаны, сообщает пресс-служба правительства республики.
В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия". Медведев отметил, что вкладываться в ТОР смогут не только представители крупного бизнеса, но и небольшие инвесторы.
"В правительстве Республики Бурятия в присутствии заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главы Бурятии Алексея Цыденова были подписаны соглашения с первыми инвесторами в рамках территории опережающего развития "Бурятия", - говорится в сообщении.
"Корпорация развития Дальнего Востока" подписала соглашения с ООО "Ноябрьскпродсервис" и ООО "Таможенно-логистический терминал Наушки". Заявленный общий объем инвестиций - 5,5 миллиарда рублей. В рамках соглашений предполагается создание в поселке Селенгинск Кабанского района птицеводческого комплекса с родительским стадом мощностью 30 тысяч тонн мяса бройлеров в год, а также строительство таможенно-логистического терминала в поселке Хоронхой Кяхтинского района.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Пермского края Максим Решетников во время встречи в Перми. 2 апреля 2019
2 апреля, 16:31
Медведев распорядился создать ТОР в пермском городе Нытва
710101
Обсудить 0
БурятияЭкономика
Рекомендуем
Республика Бурятия
Власти Бурятии готовы раздать на "дальневосточные гектары" 40% региона
РИА
Новости
АЭС Дукованы
В Чехии начали запускать второй энергоблок АЭС "Дукованы"
В Сербии рухнул военный вертолет
Скотланд Ярд
Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
Лента
новостей
Сирия
США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
Константин Косачев
Застой в отношениях России и Молдавии остался в прошлом, заявил Косачев
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
В ЛНР призвали Киев завершить разведение сил 2016 года
ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
Павильон компании Huawei
В Huawei рассказали о разработке собственной операционной системы
Свалка мусора
Отмена НДС для регоператоров снизит "мусорный" тариф, считают эксперты
Демонстрация сканирования карточки товара в первом в мире шоуруме компании AliExpress
Российский бизнес сможет продавать свои товары в Европу через AliExpress
Многоцелевой вертолет Ансат
Российский двигатель для "Ансата" может появиться через шесть лет
Паводок в Иркутской области
Ущерб аграриям в Иркутской области от паводка оценили в 180 млн рублей
Британия обеспокоена захватом Ираном двух танкеров
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
В ОБСЕ пообещали приложить все усилия для освобождения Вышинского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния