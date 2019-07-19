Подписаны первые соглашения с инвесторами ТОР "Бурятия"

В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия". Медведев отметил, что вкладываться в ТОР смогут не только представители крупного бизнеса, но и небольшие инвесторы.

"В правительстве Республики Бурятия в присутствии заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главы Бурятии Алексея Цыденова были подписаны соглашения с первыми инвесторами в рамках территории опережающего развития "Бурятия", - говорится в сообщении.

"Корпорация развития Дальнего Востока" подписала соглашения с ООО "Ноябрьскпродсервис" и ООО "Таможенно-логистический терминал Наушки". Заявленный общий объем инвестиций - 5,5 миллиарда рублей. В рамках соглашений предполагается создание в поселке Селенгинск Кабанского района птицеводческого комплекса с родительским стадом мощностью 30 тысяч тонн мяса бройлеров в год, а также строительство таможенно-логистического терминала в поселке Хоронхой Кяхтинского района.