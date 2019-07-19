Фрегат "Адмирал Макаров" и комплекс "Утес" провели учебные стрельбы

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Боевые расчёты российского фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утёс" поразили морские цели условного противника ракетами на учениях в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа Алексей Рулёв.

"Боевые расчёты фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утёс" провели ракетные стрельбы. В акватории Чёрного моря проведено плановое совместное учение между корабельным силами и противокорабельным ракетным комплексом шахтного базирования "Утёс"", - сказал офицер.

Как уточнил Рулёв, по замыслу учения, личный состав комплекса "Утёс" должен был обнаружить в море отряд кораблей условного противника и поразить его ракетным оружием, а экипаж "Адмирала Макарова" - запеленговать ракету средствами обнаружения и уничтожить ее из ЗРК "Штиль".

"В ходе учения боевой расчёт комплекса "Утёс" выполнил ракетную стрельбу ракетой-мишенью "Прогресс", а корабельные боевые расчёты успешно поразили цель на заданной дистанции и высоте двумя пусками управляемых ракет", - сказал офицер.