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РИА Новости

Фрегат "Адмирал Макаров" и комплекс "Утес" провели учебные стрельбы

Вчера, 05:21
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоФрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров"
Фрегат Черноморского флота Адмирал Макаров
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров". Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Боевые расчёты российского фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утёс" поразили морские цели условного противника ракетами на учениях в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа Алексей Рулёв.
"Боевые расчёты фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утёс" провели ракетные стрельбы. В акватории Чёрного моря проведено плановое совместное учение между корабельным силами и противокорабельным ракетным комплексом шахтного базирования "Утёс"", - сказал офицер.
Как уточнил Рулёв, по замыслу учения, личный состав комплекса "Утёс" должен был обнаружить в море отряд кораблей условного противника и поразить его ракетным оружием, а экипаж "Адмирала Макарова" - запеленговать ракету средствами обнаружения и уничтожить ее из ЗРК "Штиль".
"В ходе учения боевой расчёт комплекса "Утёс" выполнил ракетную стрельбу ракетой-мишенью "Прогресс", а корабельные боевые расчёты успешно поразили цель на заданной дистанции и высоте двумя пусками управляемых ракет", - сказал офицер.
Он подчеркнул, что для безопасности морской полигон, где велись стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию полигона выполняли 17 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации флота.
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