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РИА Новости
Война в Сирии

В пригороде Дамаска восстановили фабрику по производству кожаной одежды

Вчера, 05:10
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
ДАМАСК, 19 июл - РИА Новости. Фабрику по производству кожаной одежды восстановили в северо-восточном пригороде Дамаска, где во время войны шли ожесточенные боевые действия.
Район Джобар под Дамаском шесть лет находился в руках боевиков, и все эти годы они вели отсюда беспрерывные обстрелы сирийской столицы, прорыв тоннели на многие километры. В боях за освобождение Джобара террористы оказывали особенно ожесточенное сопротивление сирийской армии, и район был превращен в руины настолько, что власти приняли решение не восстанавливать его, а сровнять с землей и отстроить заново.
Все это время производство на местной кожевенной фабрике было остановлено. До войны она была известна на всю страну качеством своей продукции.
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"У меня сейчас в штате всего 43 человека. Мы и в газетах, и на телевидении давали объявления, чтобы найти рабочих. Но люди все ещё боятся ехать в этот район. А ведь уже год прошёл с того дня, как нас освободили", - рассказала журналистам директор фабрики Жоржетта Сулеймани, возглавившая фабрику после войны.
По её словам, раньше здесь только обрабатывали кожу, после войны стали шить уже готовую одежду. Сейчас любой желающий может приехать на это предприятие, выбрать образец кожи, после чего с заказчика снимают мерки, и уже через две недели он может получить готовую куртку за небольшие деньги (около 25 тысяч сирийских фунтов, немногим более 3 тысяч рублей).
По словам директора фабрики, объём производства пока небольшой и не превышает 10 курток в день. Но в ее дальнейших планах расширение производства - сейчас здесь открыто почти сто вакансий.
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Война в СирииСирияДамаск (город)
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