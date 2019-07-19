Болтон: статус-кво вокруг Косово не в интересах Приштины и Белграда

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Сохранение статуса-кво вокруг ситуации в Косово не отвечает интересам ни сербской, ни косовской стороны, считает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Было приятно принять сегодня министра иностранных дел Сербии (Ивицу) Дачича. Мы согласились с тем, что диалог с Косово должен продвигаться вперед, поскольку ни одна из сторон не выигрывает от статуса-кво. Настало время действовать обеим сторонам", - написал Болтон в Twitter, опубликовав фотографию с Дачичем на фоне Белого дома.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии, которую признали США. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.