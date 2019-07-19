Антонов заявил о важности сохранения диалога между Россией и США

"На наших странах – двух крупнейших ядерных державах и постоянных членах Совета Безопасности ООН – лежит особая ответственность за поддержание глобальной стабильности и безопасности. Поэтому критически важным является поддержание эффективного двустороннего диалога", - сказал посол в своей приветственной речи, открывающей вечер, который в четверг состоялся в дипмиссии РФ в США.

Примечательно, что карьера одного из ярчайших символов внешней политики СССР – Громыко началась в столице США, где состоялся его первый выход на мировую дипломатическую сцену. В 1943 году в возрасте 34 лет Громыко он был назначен послом СССР в Вашингтоне. А в 1946 году он стал первым постоянным представителем СССР при ООН. С 1957 по 1985 годы он возглавлял министерство иностранных дел, фактически являясь живым символом советской внешней политики тех лет.