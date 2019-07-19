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РИА Новости

Антонов заявил о важности сохранения диалога между Россией и США

Вчера, 02:14
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Сохранение диалога между Россией и Соединенными Штатами критически важно для поддержания мировой стабильности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном вечере, посвященном 110-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата Андрея Громыко.
"На наших странах – двух крупнейших ядерных державах и постоянных членах Совета Безопасности ООН – лежит особая ответственность за поддержание глобальной стабильности и безопасности. Поэтому критически важным является поддержание эффективного двустороннего диалога", - сказал посол в своей приветственной речи, открывающей вечер, который в четверг состоялся в дипмиссии РФ в США.
В своем выступлении Антонов подчеркнул, что наследие Громыко ценно для развития российско-американских отношений и по сей день.
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Примечательно, что карьера одного из ярчайших символов внешней политики СССР – Громыко началась в столице США, где состоялся его первый выход на мировую дипломатическую сцену. В 1943 году в возрасте 34 лет Громыко он был назначен послом СССР в Вашингтоне. А в 1946 году он стал первым постоянным представителем СССР при ООН. С 1957 по 1985 годы он возглавлял министерство иностранных дел, фактически являясь живым символом советской внешней политики тех лет.
Антонов подчеркнул, что "на протяжении всей карьеры он (Громыко) был известен умением жестко отстаивать переговорную позицию", но и "не был сторонником открытой конфронтации в отношениях с Западом".
"Выдающийся советский дипломат прекрасно понимал необходимость диалога с США, поиска обоюдовыгодных решений по важнейшим вопросам", - подытожил Антонов.
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